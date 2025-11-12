SE INAUGURÓ EL PAVIMENTO ADOQUINADO EN BARRIO FEDERAL 2 Y LOS NARANJOS

Continuando con el plan de obras, el Intendente Juan Pablo García junto a los vecinos inauguraron el “Adoquinado” en el Barrio Federal 2 y los Naranjos.
️En esta oportunidad son
5 cuadras: Libres del Sur entre Espora y Esmeralda; Colonia entre Montes y América y Pasaje de los poetas entre Espora y Colonia.
“Nos alegra seguir trabajando para cumplir sueños y mejorar la calidad de vida de los dolorenses. Los pasajes de nuestra ciudad eran calles olvidadas, por eso estamos trabajando para llegar a todos los barrios”, dijo el Intendente Juan Pablo García.
Los vecinos destacaron que la obra la esperaban durante años y que se trata de un adelanto que les cambió la vida.
El adoquinado es un tipo de pavimento de hormigón premoldeado que se coloca sobre una base de polvo de piedra y arena. Desde el Área de Obras Públicas, también explicaron que se trata de un trabajo rápido que implica un cambio radical para los barrios.