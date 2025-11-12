SE INAUGURÓ EL PAVIMENTO ADOQUINADO EN BARRIO FEDERAL 2 Y LOS NARANJOS

Continuando con el plan de obras, el Intendente Juan Pablo García junto a los vecinos inauguraron el “Adoquinado” en el Barrio Federal 2 y los Naranjos.

️En esta oportunidad son

5 cuadras: Libres del Sur entre Espora y Esmeralda; Colonia entre Montes y América y Pasaje de los poetas entre Espora y Colonia.

“Nos alegra seguir trabajando para cumplir sueños y mejorar la calidad de vida de los dolorenses. Los pasajes de nuestra ciudad eran calles olvidadas, por eso estamos trabajando para llegar a todos los barrios”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Los vecinos destacaron que la obra la esperaban durante años y que se trata de un adelanto que les cambió la vida.