OPERATIVO EN SANTA TERESITA: RECUPERAN UNA MOTO ROBADA EN CASTELLI

Personal de la comisaría Costa V de Mar del Tuyú detuvo ayer a un hombre mayor de edad que circulaba por Santa Teresita a bordo de una moto robada.

El operativo se dio en medio de tareas investigativas en la zona. Los policías interceptaron al sospechoso en calle 11, entre 46 y 47, y al identificar el rodado confirmaron que tenía pedido de secuestro: había sido sustraído recientemente en la localidad de Castelli.