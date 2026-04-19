Larroque y Echarren firmaron convenios para Castelli

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad destinará fondos para infraestructura deportiva, y políticas de niñez y adolescencia y personas mayores.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recibió esta semana al intendente de Castelli, Francisco Echarren, con quien firmó serie de convenios para ampliar la inversión social en el distrito, con eje en infraestructura comunitaria, políticas para la niñez y programas destinados personas mayores. Del encuentro también participaron la subsecretaria de Politicas Sociales Bernarda Meglia, y la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Eugenia Macías.

“Aun con la quita de recursos que sufre nuestra Provincia por parte de Milei, por decisión del gobernador Kicillof seguimos invirtiendo en los 135 municipios para llevar soluciones a la comunidad”, afirmó Larroque.

El primero de los convenios rubricados contempla una inversión provincial de más de 115 millones de pesos para la finalización de la tribuna del campo de deportes del Club Deportivo Castelli, institución que esta semana celebró su 108º aniversario. La firma fue encabezada por Larroque y Echarren junto al subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini y contó con la presencia del presidente el club, Julián coronel, y del integrante de la comisión directiva, Martín Bourras.

Otro de los acuerdos firmados, en el marco del programa Mayores Bonaerenses Activos, prevé 50 nuevas becas para acompañar la participación de personas mayores en actividades que se desarrollan en espacios que funcionan en la órbita del municipio.

Asimismo, se estableció la entrega de un subsidio de 15 millones de pesos destinado al fortalecimiento de espacios comunitarios vinculados a la niñez y adolescencia. Los fondos serán utilizados para la compra de equipamiento para la biblioteca infanto-juvenil del Parque de los Niños, y para el dispositivo territorial comunitario DTC-Gigante Azul, orientado a niñas, niños y adolescentes.