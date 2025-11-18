NAYTUEL GANÓ LA JUSTA DEL SABER 2025 EN DOLORES

Organizada por Rotary Club Dolores el sábados 8 y 16 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito la Justa del Saber Interclubes 2025, Edición III.

Una vez más, los clubes demostraron que el aprendizaje y el compañerismo son pilares fundamentales de nuestra acción.

En el Salón Blanco de la Municipalidad de Dolores se desarrollaron dos jornadas con la participación de todos los clubes dolorenses promoviendo educación y conocimiento pero más aun el trabajo en equipo y el respeto.

Queremos felicitar a todos los clubes y participantes por su excelente preparación y por crear un ambiente de sana competencia y compañerismo.

El podio en esta edición fue el siguiente:

• Primer lugar: Club Naytuel

• Segundo lugar: Club Ever Ready

• Tercer lugar: Club Náutico

Agradecemos a quienes nos acompañaron e hicieron posible esta edición

Municipalidad de Dolores

Universidad Atlántida Argentina

Sociedad Rural Dolores

Colegio de Abogados

Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

Colegio de Escribanos

Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas

Al Encargado del Salón Blanco Matías San Pedro

Al Personal de Radio Municipal que trabajó en el sonido: Alejandro Ramponi y Pablo Díaz

A los conductores del Evento Rodolfo Idabour y Silvina Cepeda

A Bruno Ojeda encargado de Pantallas

Integrantes de Rotarac e Interac

Un agradecimiento especial, a Rotary Club del Mar de Mar del Plata, Rotary Club Costa del Este y Rotary Club Maipú por su presencia,, apoyo e interés por replicar este certamen en sus respectivos clubes.