LA MUNICIPALIDAD RECUERDA QUE ESTÁ PROHIBIDO BAÑARSE EN LAS CAVAS

La Municipalidad de Dolores recuerda a la comunidad que está terminantemente prohibido bañarse en las cavas y cuerpos de agua no habilitados, debido al alto riesgo que representan para la seguridad de las personas, especialmente de niños y adolescentes.

En la tarde de hoy, personal de Defensa Civil y Seguridad retiró a un grupo de menores que se encontraban bañándose en la cava del Puente viejo La Vasca, interviniendo de manera preventiva para evitar una situación de mayor peligro.

Desde el Municipio se insiste en que estas acciones son extremadamente riesgosas, ya que las cavas tienen profundidades variables, suelos inestables y corrientes internas que pueden generar accidentes graves.