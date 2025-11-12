JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2025: HOY SE DISPUTÓ LA PRIMERA FECHA

Hoy se llevó adelante la primera jornada de los juegos deportivos municipales, una propuesta deportiva interescolar organizada por la Secretaría de Deportes y distintas escuelas de Dolores.

Las disciplinas que se jugaron fueron: voley en arena, fútbol en arena, handball en arena, tejo, tenís de mesa, ajedrez, juegos de cartas, fútbol reducido en césped, juegos de escape en el laberinto del Parque y juegos en el agua en la pileta climatizada.

Después de los juegos, los chicos almorzaron a la canasta en el parque. Participaron: Escuela Secundaría 1, Anexo 3011 Sevigné, Secundaria 3, 4, 5, Escuela Agraria y Escuela Técnica.