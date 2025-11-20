DestacadoDolores

FATAL CHOQUE EN LA AUTOVÍA 2: UN MOTOCICLISTA DE PILA PERDIÓ LA VIDA

Un grave accidente ocurrió en la noche de este miércoles en el kilómetro 195 de la Autovía 2, dejando como saldo la muerte de un motociclista de 30 años oriundo de Pila.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo por un impacto por alcance cuando un Peugeot 408, conducido por un hombre de 49 años domiciliado en Florencio Varela, colisionó con una moto Gilera 250 cc de color rojo.

En el auto viajaban además dos mujeres -de 43 y 49 años- y dos menores de 12 y 10 años, todos con el mismo domicilio. Ninguno de los ocupantes del vehículo habría sufrido lesiones de gravedad.

El conductor de la motocicleta falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

El hecho fue caratulado como Homicidio Culposo y quedó bajo la intervención de la UFIyJ N.º 1 del Departamento Judicial Dolores.

