EL INTENDENTE FIRMÓ UN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PARA SEGUIR IMPULSANDO EL TURISMO TERMAL

El Intendente, Juan Pablo García, firmó un convenio con el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, para impulsar la llegada de más turistas al Parque Termal.

Como lo viene desarrollando la Secretaría de Turismo, estos acuerdos son muy importantes para la actividad turística de Dolores. “Estamos ubicados en un punto estratégico, somos el Primer Pueblo Patrio, tenemos un gran patrimonio cultural e histórico, eventos de primer nivel y un Parque Termal en crecimiento”, remarcó el Intendente Juan Pablo García, tras la firma del convenio que permite a los vecinos, en este caso de San Vicente, ingresar a las termas con un 30% de descuento.

San Vicente es una localidad de 100.000 habitantes, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y gracias a este convenio, los vecinos podrán disfrutar de un espacio de relax con beneficios y descuentos en el valor de la entrada, promoviendo la actividad turística en la ciudad.