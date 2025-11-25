EL HOSPITAL DE DOLORES RECIBIRÁ UN MILLÓN DE PESOS COMO PARTE DE UNA REPARACIÓN EN UNA CAUSA POR ROBO DE MAQUINARIA RURAL

En una resolución conocida en las últimas horas, la Justicia dispuso que los imputados por el millonario robo de dos tractores en el establecimiento rural “El Zocorro” (Propietario del lugar, conocido Abogado de Dolores), deberán realizar una donación de $1.000.000 al Hospital San Roque de Dolores como parte de la reparación del daño. Este compromiso -ya firmado por los responsables- permitió la suspensión del juicio a prueba.

El aporte económico al nosocomio local será posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía, la Municipalidad de Dolores y el Ministerio Público Fiscal, que llevaron adelante una investigación que trascendió límites provinciales.

El robo, ocurrido entre el 3 y 5 de febrero de 2024, había generado fuerte preocupación por el valor de los bienes sustraídos: un tractor Deutz y otro John Deere. Tras una investigación minuciosa del CPR Dolores, en coordinación con la Departamental y la Coordinación Zonal, se logró reconstruir el recorrido del camión utilizado en el ilícito y ubicar finalmente las máquinas en un establecimiento rural de General Alvear, Mendoza, donde fueron secuestradas. Gracias al análisis de cámaras, testimonios y registros de geolocalización, los tractores fueron recuperados, cerrando una investigación considerada ejemplar por la prolijidad del trabajo policial.