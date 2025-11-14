DOLORES: UN HECHO DE ROBO QUEDÓ ESCLARECIDO TRAS UN OPERATIVO CONJUNTO Y EL APORTE DE CÁMARAS DEL COM

Un violento episodio se registró en las últimas horas en una vivienda de calle Necochea al 800, donde una joven de 25 años denunció haber sido abordada por una pareja que llegó al lugar a bordo de un remis blanco.

Según relató, uno de los agresores estaba armado y, tras reducirla, le sustrajeron una frazada, dos teléfonos celulares y una planchita para el pelo. Antes de escapar, la víctima fue golpeada con la culata del arma, por lo que debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica y luego formalizar la denuncia.

A partir del alerta que ingresó al COM y con el seguimiento de cámaras, se inició un rápido operativo policial.

En un trabajo conjunto entre personal de la Comisaría de Dolores, el GTO y la DDI local, se logró identificar a los autores del hecho: una mujer de 28 años domiciliada en Dolores y un hombre de 36 años residente en Mar del Plata.

Los uniformados concretaron la aprehensión de ambos en calle Colón al 600. Durante la requisa se secuestró un revólver calibre 38 sin marca ni numeración -con tres cartuchos intactos calibre 9 mm y una vaina servida-, además de dos teléfonos celulares y una suma de $182.300.