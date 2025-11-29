DOLORES: FALLECIÓ EL JOVEN QUE ESTABA INTERNADO TRAS UN GRAVE CHOQUE DE MOTOS

Dolores amaneció con una triste noticia murió Joaquín Pérez, el joven de 20 años que permanecía desde hace dos semanas en estado crítico luego del accidente en moto ocurrido el 15 de noviembre en Buenos Aires y Callao.

Joaquín era muy querido en el ámbito deportivo y formaba parte del Club Independiente, institución que lo despidió con un emotivo mensaje en el que lo recordó como “alma y corazón” de la entidad.

En ese comunicado, el club destacó su trayectoria desde niño, su compañerismo y el afecto que despertaba en todos los que lo conocieron. Además, decretó día de duelo y suspendió por 24 horas sus actividades deportivas y recreativas, acompañando a su familia en este difícil momento.