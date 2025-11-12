DOLORES: EL ACUSADO DE HERIR DE BALA A UN VECINO SE ENTREGÓ A LA JUSTICIA

En las últimas horas, un hombre mayor de edad se presentó voluntariamente en sede judicial y quedó detenido en el marco de la causa caratulada “Homicidio en grado de tentativa”, relacionada con el grave hecho ocurrido el pasado 24 de agosto de 2025 en Dolores.

La Fiscalía a cargo de la Dra. Mónica Ferre (UFI y J N°1 – Dolores) interviene en la investigación, en cuya órbita el imputado decidió ponerse a disposición de la Justicia, tras la fuerte presión ejercida por las fuerzas policiales que continuaban con las tareas de búsqueda y seguimiento del caso.

El individuo quedó alojado en la Dependencia Policial local, a la espera de su traslado a una Unidad Carcelaria, conforme lo dispuesto por la autoridad judicial.

Cabe recordar que el hecho tuvo lugar alrededor de las 8:00 de la mañana del 24 de agosto, cuando una discusión entre dos hombres mayores de edad culminó con uno de ellos herido de bala.

Según se pudo establecer, el conflicto se habría iniciado en inmediaciones de un local bailable y continuó cuando uno de los involucrados siguió al otro hasta proximidades de su domicilio, en calle Islas Malvinas al 150, donde se produjo una nueva confrontación que terminó con disparos.

La víctima, un hombre de 32 años, recibió dos impactos de bala y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Roque.

El hecho se originó en el marco de un conflicto personal entre las partes, y desde entonces la investigación se encontraba en curso bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, con el acompañamiento de las distintas áreas policiales locales.