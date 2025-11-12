Damián Betular debuta como actor en Hairspray: cuándo estrena y cómo conseguir entradas

El fenómeno de Broadway, Hairspray, vuelve al país ahora con Damián Betular como protagonista. Te contamos cuándo es el estreno y cómo comprar entradas para el espectáculo producido por Olga y Club Media.

Hairspray, el fenómeno de Broadway que conquistó a generaciones con su energía y su mensaje de inclusión, regresa a los escenarios argentinos, en una superproducción a cargo de Olga y Club Media. El show no solo es un paso decisivo en la evolución de Olga, consolidándose como una productora integral de entretenimiento, sino que además marcará el debut actoral del querido Damián Betular.

por Emanuel Juárez

El jurado de Masterchef Argentina se pondrá en el icónico rol de Edna Turnblad, y lo hará bajo las órdenes de Fer Dente, director general de esta obra luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.

De qué se trata Hairspray, el musical con Damián Betular

Sin dudas, estamos ante una de las historias más amadas por varias generaciones. El musical cuenta la historia de Tracy Turnblad, una joven que sueña con bailar en televisión y termina liderando una revolución por la igualdad y la inclusión. A su alrededor, un grupo de personajes entrañables, entre ellos su madre Edna, interpretada por Betular, dan vida a una historia que, más allá del humor, celebra la libertad de ser uno mismo y el valor de atreverse a brillar.

Hace ya meses que Damián se viene preparando intensamente en las tres disciplinas del género -actuación, canto y baile- para subirse al escenario y dar vida a uno de los personajes más entrañables de la obra, una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.

