COLISIÓN SIN HERIDOS EN BELGRANO Y ANGELINETTI DE DOLORES

En la noche de este viernes se registró un accidente de tránsito en la intersección de Belgrano y Angelinetti, donde una moto Honda Wave colisionó con un Volkswagen Suran.

El hecho no dejó personas lesionadas y solo se constataron daños materiales.

