CICLO DE CHARLAS “VOCES DOLORENSES”

El encuentro se realizará en el Salón Blanco Municipal este miércoles 19 de noviembre a las 19 hs, con entrada libre y gratuita.

Arancibia Navarro nació en San Rafael, Mendoza, en 1986. Es compositor, profesor de piano y teorías musicales. Forma parte del Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi”, proyecto dedicado al rescate y difusión de la obra del compositor.

El encuentro propone un recorrido por las diversas acciones de revalorización y difusión de la obra del compositor dolorense Honorio Siccardi, desarrollado a lo largo del siglo XXI.

Se presentarán los antecedentes de los Festivales Siccardi (2007 y 2024), el homenaje por los 50 años de su fallecimiento realizado en 2013, y el trabajo sostenido de investigación, preservación y difusión llevado a cabo por el equipo de estudio y archivo “Honorio Siccardi”.

Asimismo, se comentarán las tareas realizadas desde el Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi”, el canal de YouTube y las colaboraciones con universidades, investigadores y medios culturales de todo el país y del extranjero.

El encuentro contará con una intervención especial del director de orquesta, presidente de la Asociación Argentina de Compositores, y director del Festival de Música Argentina “Honorio Siccardi” Lucio Bruno-Videla.

“Voces dolorenses” es un ciclo de conversatorios organizado por el Concejo Deliberante de Dolores en el que se invita a personalidades destacadas de la ciudad o vinculadas a ella, para que compartan sus experiencias y trayectorias en distintos ámbitos como la cultura, el deporte, la música o la literatura. El objetivo es reconocer y visibilizar sus aportes, fomentando un espacio de intercambio enriquecedor para la comunidad.

Se invita a toda la comunidad a disfrutar de esta charla, que además contará con cierre musical a cargo del invitado.