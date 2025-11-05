Martes 11 de noviembre

Charla abierta sobre periodismo deportivo y homenaje a Walter Saavedra

El periodista, docente y escritor Juan José Panno brindará una charla abierta en la Sala de Conferencias Municipal (Castelli y San Martín), a las 18:30 horas.

Durante el encuentro, se abordarán temas vinculados al periodismo deportivo, sus desafíos y evolución, y se rendirá un homenaje a Walter Saavedra, figura destacada en la narración radial del deporte argentino.

Auspician: Secretaría de Deportes – Secretaría de Cultura.