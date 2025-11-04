Ajedrez: Alam ganó su categoría en Miramar; Echaniz y Tyrone Torena triunfaron en el Poli

Una nueva gran actuación de Joaquín Alam en el Prix del Atlántico, cuya 7ª fecha se disputó en Miramar el domingo ppdo., obteniendo la segunda colocación el el certamen sub16, y adjudicándose su categoría. El dolorense logró una performance de 1743 contra jugadores ranqueados al lograr 5 puntos sobre los 7 posibles en el certamen rápido (12+3) desarrollado por el sistema suizo [4-2-1].

Por su parte en la sala de video del Polideportivo local se pusieron en juego importantes premios otorgados por el profesor de la Escuelita Municipal, Gustavo Navarro, quien organizó y fiscalizó las pruebas. En Juveniles ganó Marcos Echaniz Arnus, quien se hizo de una bicicleta rodado 26, mientras que en Infantiles el laureado con un Dron fue el sevignense Tyrone Torena. Las justas se realizaron bajo el sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de 10′ a finish por partida para cada jugador.