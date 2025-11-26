ACLARACIÓN DEL DR. HÉCTOR ZAMORA SOBRE LA CAUSA DEL TRACTOR SUSTRAÍDO Y EL ESTADO REAL DEL EXPEDIENTE

En primer lugar, el Dr. Zamora señala que no es correcto afirmar que los imputados hayan reparado los daños ocasionados. La resolución dictada en sede penal establece que cada uno de los imputados debe abonar $1.000.000 al Hospital Municipal de Dolores, pero ese monto no fue fijado como reparación del perjuicio sufrido por la Estancia El Socorro, sino como alternativa para evitar la realización de tareas comunitarias. En consecuencia, no se trata de una compensación por el daño derivado del robo ni por la prolongada privación de uso de la maquinaria agrícola.

El Dr. Zamora agrega que, en el marco del proceso, se le ofreció la suma de $10.000 por cada imputado como reparación, monto que considera “absolutamente irrisorio”, atento a que la privación de uso del tractor durante más de un año generó un perjuicio económico significativo. Por ello, se presentó en la causa manifestando su oposición a la sentencia, lo que derivó en la interposición de un recurso de queja ante la Excma. Cámara Penal, actualmente en trámite.

Asimismo, el Dr. Zamora aclara que no es exacto que le hayan sido devueltos el tractor y los demás elementos pertenecientes a la Estancia El Socorro. Antes de iniciar una demanda civil, participó de una audiencia de mediación en la que los imputados Ferre y Rodríguez expresaron que “si quería el tractor, lo fuera a buscar a General Alvear, Mendoza”, lo que obligó a iniciar el reclamo por la vía correspondiente.

En este sentido, se encuentra en curso el juicio civil caratulado “ZAMORA HÉCTOR ANÍBAL C/ FERRE HUGO RAÚL y otro/a S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)” – Expte. 72614, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Dolores, donde se reclama la totalidad de los daños materiales y la privación de uso resultante del hecho ilícito.

El Dr. Zamora deja así aclarado que:

El $1.000.000 que debe aportar cada imputado al Hospital no constituyen reparación del daño sufrido por la víctima.

El monto ofrecido en concepto de reparación ($10.000 por imputado) fue rechazado por insuficiente.

El tractor y demás bienes sustraídos no han sido devueltos.

La causa continúa con recursos pendientes en sede penal y con un juicio civil en trámite.