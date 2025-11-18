105 AÑOS DE HISTORIA TÉCNICA: UNA NOCHE DE REENCUENTRO Y HOMENAJES

La comunidad educativa vinculada a la ex ENET N.º 1 volverá a reunirse el sábado 22 de noviembre para celebrar, en el marco de la Semana de la Educación Técnica, un nuevo aniversario de la fundación de la Escuela, que este año cumple 105 años de vida. El encuentro comenzará a las 21:30, en las instalaciones de la institución.

Desde el Centro de Egresados informaron que mañana será el último día para reservar la cena, y solicitaron que antes de realizar cualquier transferencia los interesados se comuniquen para confirmar si aún quedan tarjetas disponibles.

Quienes deseen reservar su lugar pueden comunicarse al WhatsApp 2245 56-5555.

Con el impulso recuperado en los últimos años, esta cena se ha convertido nuevamente en un clásico para los ex alumnos de la Escuela Técnica. La organización está a cargo del Centro de Egresados de la Escuela Técnica de Dolores (C.E.E.Te.D.), que convoca a directivos, docentes, ex docentes, auxiliares, egresados y a todos quienes hayan formado parte de esta prestigiosa institución, para compartir una noche de reencuentro, memoria e identidad técnica.

El momento central de la velada estará dedicado al homenaje de quienes cumplen 25 y 50 años de egreso , es decir, las promociones 2000 y 1975 , que recibirán sus diplomas y medallas recordatorias.

Además, este año se realizará un homenaje especial a las promociones que, debido a la pandemia, no pudieron recibir su reconocimiento en su momento. Serán distinguidas: • 25 años de egresados: Promociones 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000. • 50 años de egresados: Promociones 1970, 1971, 1972, 1973 y 1975.