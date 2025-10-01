DestacadoDolores

VECINA DE DOLORES FALLECIO TRAS ACCIDENTE EN CASTELLI

Una vecina de 59 años de nuestra ciudad perdió la vida como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 184, en jurisdicción de Castelli.

La mujer viajaba como acompañante en un automóvil Fiat Uno, conducido por un hombre también dolorense, quien resultó con lesiones menores.

Tras el impacto, la víctima recibió atención inicial en el hospital de Castelli y más tarde fue trasladada a Dolores, donde en las últimas horas, a raíz de las complicaciones sufridas por el siniestro, lamentablemente, falleció.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte