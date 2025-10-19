UN HOMBRE DE 30 AÑOS FUE DETENIDO EN #DOLORES POR EL ROBO A MINGO’S

Este domingo, en inmediaciones de calle Junín entre Irigoyen y Echeverría de Dolores, personal de la DDI logró la aprehensión de un hombre de 30 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo en el marco de una causa por robo a la confitería “Mingo’s”.

El individuo fue observado mientras transitaba por la vía pública y, al intentar evadir el control policial, fue rápidamente interceptado y reducido.

En el operativo colaboraron efectivos del GTO de la Comisaría Dolores y de la UPPL local.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado al hospital para la realización del precario médico y luego derivado a la dependencia policial.

La Fiscalía a cargo de la Dra. Mónica Ferre (UFIyJ N°1) dispuso las actuaciones correspondientes, con intervención del Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Gastón Giles.

Es importante destacar el trabajo coordinado del Ministerio Público Fiscal que permitió concretar la detención.