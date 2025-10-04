Se levanta la sanción al Club Atlético Sarmiento de Dolores

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, resolvió dejar en suspenso la sanción que impedía la concurrencia de público a los partidos del Club Atlético Sarmiento de Dolores, tanto de local como de visitante.

La medida había sido impuesta tras los incidentes ocurridos el 28 de junio, en el marco del partido de semifinales de la Liga Dolorense de Fútbol, pero se levanta luego de constatar el estricto cumplimiento de las disposiciones de seguridad durante 16 encuentros disputados sin nuevos incidentes.

A la solicitud de Liga Dolorense de Fútbol, se sumó también la gestión municipal para acompañar el pedido formal del levantamiento de la restricción, destacando la necesidad de recaudación para los clubes y el compromiso de todas las instituciones que la integran.

La resolución habilita nuevamente la presencia de público en todas las categorías y partidos del Club Sarmiento, aunque el estadio propio de la institución continuará inhabilitado por cuestiones estructurales. En consecuencia, el club deberá ejercer su localía en otro escenario autorizado.

La disposición no modifica la sanción oportunamente dispuesta respecto del Club Ferroviario, dado que dicho club no ha disputado partidos desde la fecha de sanción.

Como parte de las condiciones, el Club Sarmiento y la Liga Dolorense deberán:

– Difundir mensajes de concientización “No a la Violencia” en medios y redes sociales.

– Colocar cartelería alusiva en sus instalaciones.

– Realizar actividades periódicas de sensibilización, como charlas, talleres y campañas.

– El sistema de servicio de policía adicional se reanudará únicamente para los encuentros de Primera División, quedando exceptuados los partidos de Reserva y Cuarta División.