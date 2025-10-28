Mañana, miércoles 29 de octubre se realizará la presentación del libro “La olvidada revolución de los Libres del Sur”, de los doctores Jorge Gabriel Olarte y Luis Augusto Raffo.

El encuentro será a las 18:00 horas, en el Salón Blanco Municipal.

Durante la actividad, los autores compartirán los principales ejes de su investigación sobre este episodio trascendente pero poco recordado de la historia argentina, conocido como la revolución de los Libres del Sur, que tuvo a Dolores como epicentro.