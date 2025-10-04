EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA RECIBIÓ A HUGO MAZZACANE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CORREDORES TURISMO CARRETERA

El intendente Juan Pablo García y autoridades del Auto Moto Club Dolores recibieron a Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el ente fiscalizador más importante del automovilismo argentino, que tiene bajo su órbita a casi todas las categorías más importantes del país, incluido el TC, el TN y el TC Pick Up.

Durante el encuentro Mazzacane manifestó su apoyo a las obras proyectadas en el autódromo, al tiempo que puso a disposición el departamento técnico que tiene la ACTC para el asesoramiento que sea necesario.

La visita de Mazzacane, ex piloto de Turismo Carretera y acompañante de Roberto Mouras y padre de Gastón, actual corredor de TC, representa un respaldo muy importante al proyecto que impulsa el Municipio en el Autódromo “Miguel Ángel Atauri”.