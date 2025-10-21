Dolores suma una nueva escuela de arte y se consolida como capital educativa regional

¡BIENVENIDOS LOS ARTISTAS!

Dolores sigue creciendo en su apuesta por la educación y la cultura. En un hecho histórico para la ciudad y la región, abrirá sus puertas el CePEAC (Centro de Producción y Educación Artístico Cultural), una institución de formación artística del Nivel Superior dependiente de la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires.

“El nuevo centro se presenta como una usina de creación, producción y difusión del arte, la cultura y el patrimonio local, con el propósito de formar docentes, artistas y técnicos especializados en distintas disciplinas”, nos comentaba la inspectora distrital Adriana Iribarren, “es un sueño cumplido” agrego. Su misión es fortalecer el vínculo entre la producción artística y la comunidad, promoviendo la participación y el desarrollo de las industrias culturales regionales.

El CePEAC Dolores funcionará en las instalaciones de la escuela primaria N° 7, del barrio la estación. Brindara carreras docente y tecnicaturas vinculadas al arte eh inicia una nueva etapa en la formación artística local. A futuro, la institución proyecta abrir nuevos recorridos formativos en artes visuales, música, teatro, cine y lenguajes digitales, para que cada joven o adulto con vocación artística pueda formarse sin necesidad de dejar la ciudad.

“Dolores siempre fue cuna de artistas, músicos y docentes comprometidos con la cultura popular. Con el CePEAC, esa identidad se potencia y se proyecta al futuro”, destacaron desde el equipo de la jefatura distrital.

El flamante espacio no sólo ofrecerá carreras y capacitaciones, sino también un entramado de redes culturales entre artistas, instituciones, organizaciones y públicos. Su objetivo es claro: convertir a Dolores en un polo de producción artística y educativa con impacto regional.