DOLORES SUMA UN NUEVO CAMIÓN PARA FORTALECER EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, anunció la incorporación de un nuevo camión al parque automotor de Obras Públicas, gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia.
Se trata de un Mercedes Benz equipado con caja y baranda alta, que estará destinado a la recolección de residuos reciclables.
“Este camión nos permitirá reforzar el trabajo en los puntos limpios donde los vecinos acercan cartón y materiales reciclables, y también organizar el retiro puerta a puerta con los grandes generadores de este tipo de residuos”, explicó García.
Desde el Municipio remarcaron que la incorporación del vehículo forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la gestión ambiental en Dolores, con el objetivo de cuidar el ambiente y mejorar los servicios para todos los vecinos.