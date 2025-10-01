DOLORES SUMA UN NUEVO CAMIÓN PARA FORTALECER EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, anunció la incorporación de un nuevo camión al parque automotor de Obras Públicas, gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Se trata de un Mercedes Benz equipado con caja y baranda alta, que estará destinado a la recolección de residuos reciclables.

“Este camión nos permitirá reforzar el trabajo en los puntos limpios donde los vecinos acercan cartón y materiales reciclables, y también organizar el retiro puerta a puerta con los grandes generadores de este tipo de residuos”, explicó García.