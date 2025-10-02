DOLORES: RECUPERAN UNA MOTO ROBADA Y APREHENDEN AL AUTOR

Este jueves, la Policía recuperó una moto que había sido robada de calle Belgrano al 500 y detuvo a un hombre como presunto autor del hecho.

El operativo se inició tras un alerta radial que permitió desplegar un cerrojo en la zona.

Personal de la Policía Vial Dolores detectó el rodado sobre la Autovía 2 y comenzó una persecución que se extendió hasta el kilómetro 234.

Allí, el individuo descartó la moto e intentó escapar a pie por un campo, pero finalmente fue interceptado y aprehendido.

Se trata de un hombre de 47 años de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

El vehículo recuperado será restituido a su propietario.