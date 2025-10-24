DOLORES GARANTIZA UN VOTO ACCESIBLE E INCLUSIVO

La Municipalidad de Dolores continúa avanzando en políticas de inclusión y accesibilidad. En esta oportunidad, la Dirección de Accesibilidad, junto con la Biblioteca Argentina para Ciegos, trabajaron en la implementación de plantillas con sistema Braille para que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera autónoma, secreta y segura.

“En Dolores el voto, además de ser obligatorio, secreto y universal, también es accesible. Queremos que todas las personas puedan participar plenamente en la vida democrática de nuestra ciudad”, expresó Marisa Zamboni, Directora de Accesibilidad.

Estas plantillas están disponibles para ser utilizadas con el nuevo sistema de Boleta Única Papel, facilitando que las personas ciegas puedan identificar las opciones y emitir su voto de forma independiente.