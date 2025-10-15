DestacadoDolores

DOLORES: DETIENEN A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

Este miércoles, personal policial que realizaba recorridas de prevención en inmediaciones de calles Machado y Arenales procedió a la identificación de un joven de 27 años.

Al verificar sus datos, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de captura activo en el marco de una causa por “robo agravado por ser en poblado y en banda”, con fecha de alta del 27 de abril de 2022.

Ante esta situación, se dispuso su traslado y comparendo compulsivo, quedando a disposición del Tribunal en lo Criminal N°2, a cargo del Dr. Eduardo Adrián Campos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte