DOLORES: DETIENEN A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

Este miércoles, personal policial que realizaba recorridas de prevención en inmediaciones de calles Machado y Arenales procedió a la identificación de un joven de 27 años.

Al verificar sus datos, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de captura activo en el marco de una causa por “robo agravado por ser en poblado y en banda”, con fecha de alta del 27 de abril de 2022.

Ante esta situación, se dispuso su traslado y comparendo compulsivo, quedando a disposición del Tribunal en lo Criminal N°2, a cargo del Dr. Eduardo Adrián Campos.