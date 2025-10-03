CONTINÚAN LAS OBRAS: SE INAUGURÓ ASFALTO EL CALLE MENDIOLA

El Intendente Juan Pablo García, inauguró una nueva cuadra de asfalto en calle Mendiola, entre Arenales y Salta, una obra muy esperada que responde a reclamos históricos de los vecinos.

“Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero seguimos avanzando con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de cada dolorense”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Con esta obra, el Municipio continúa avanzando con la pavimentación, mejorando la circulación y acercando servicios a todos los barrios de la ciudad.