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Provincia avanza con las obras de la Autovía de la Ruta Provincial 11

La duplicación de calzada brindará mayor seguridad vial en la ruta interbalnearia por la que, durante la temporada de verano, llegan a circular 7.000 vehículos por día.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la obra de transformación en autovía de la Ruta Provincial 11, entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

La obra incluye la construcción de banquinas pavimentadas en ambas calzadas y de sistemas de retornos cada 3,5 km, junto a la duplicación de 7 puentes sobre cursos hídricos y 54 alcantarillas.

También, se remodelarán las intersecciones en los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y se construirá ́ una nueva intersección rotacional en el acceso a la localidad de Mar Chiquita.

Sobre los trabajos, el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, explicó: “La intervención sobre la Ruta Provincial N°11 consiste en la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la ruta existente en una extensión de 72,4 kilómetros”.

Además, el funcionario añadió: “La nueva Autovía permitirá potenciar el desarrollo turístico y económico de los municipios que atraviesan este corredor y mejorar la seguridad vial de miles de personas que visitan la costa atlántica en verano”.

En su totalidad, la transformación en Autovía se desarrolla en dos tramos: la Sección I desde la rotonda de acceso a Villa Gesell hasta el Canal 5 (39,4 km); y la Sección II, desde el Canal 5 hasta Mar Chiquita (33 km).

La Ruta Provincial 11 tiene una extensión total de 583 km y atraviesa 17 municipios, siendo una vía clave que potenció el crecimiento de las localidades de la costa bonaerense, por lo que la transformación en autovía de un nuevo tramo mejorará la conectividad y favorecerá ́ la actividad económica regional.

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