AGRADECIMIENTO A LA POLICÍA POR EL RÁPIDO OPERATIVO QUE PERMITIÓ RECUPERAR UNA MOTO

Desde el Correo Argentino, en nombre de Kelo Díaz y de todo el equipo de trabajo, se hace público el reconocimiento y agradecimiento a la Policía en general por el rápido y eficaz operativo desplegado que permitió recuperar la moto de un compañero de la institución.

La labor conjunta de la Policía Vial, Policía Departamental, Policía Local, Policía Rural y la Comisaría fue fundamental, destacándose la coordinación y la celeridad con la que se actuó desde el primer aviso. Un accionar que merece ser resaltado y valorado por el compromiso demostrado.

A todos Muchas gracias!.