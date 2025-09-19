UN HOMBRE INVESTIGADO POR ALQUILER Y VENTA DE ARMAS FUE DETENIDO EN DOLORES

En el marco de una investigación judicial, este jueves personal de la DDI Dolores junto a efectivos de la Comisaría local llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Paz.

De acuerdo a la pesquisa, en el lugar residía un hombre de 34 años que estaría involucrado en la venta y alquiler de armas de fuego para la comisión de ilícitos.

Durante el procedimiento, que contó con la intervención de la Fiscalía y el Juzgado en turno, se secuestró un revólver calibre 22 largo y un teléfono celular que sería utilizado por el imputado para realizar el alquiler y venta de armas.

El sospechoso fue aprehendido por el delito de Tenencia de armas de uso civil. No obstante, recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal, quedando a disposición de la Justicia.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas.