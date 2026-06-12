ALLANAMIENTOS: DOS DETENIDOS POR EL ROBO OCURRIDO EN MAYO A UN JUBILADO EN DOLORES

La investigación por un violento robo ocurrido en mayo en Dolores tuvo avances en las últimas horas, con la detención de dos hombres señalados como presuntos responsables.

El hecho había tenido como víctima a un jubilado de 78 años, quien fue sorprendido en su vivienda luego de que los agresores lograran ingresar mediante un engaño. Ya dentro del domicilio, lo redujeron y le exigieron dinero, llevándose una suma importante en efectivo, además de un reloj antiguo de bolsillo y un arma.

Antes de retirarse, los atacantes lo inmovilizaron atándolo a una silla con cables y le provocaron una lesión leve con un objeto punzante.

El hombre permaneció retenido durante más de una hora, hasta que logró liberarse y dar aviso de lo sucedido.

Con el avance de las tareas investigativas, se logró identificar a los sospechosos y reunir elementos suficientes para realizar distintos procedimientos en la ciudad.

En ese marco, se llevaron adelante varios allanamientos que permitieron concretar las detenciones y secuestrar objetos de interés para la causa, como prendas de vestir, una mochila, guantes y un teléfono celular. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.