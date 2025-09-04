PREMIO LITERARIO PARA JUAN CARLOS PIRALI EN CAÑUELAS

Una nueva distinción literaria ha recibido el poeta dolorense Juan Carlos Pirali, en esta ocasión fue en el marco del XIV concurso de poesía gauchesca organizado por la audición radial “Fogoneando”, de la ciudad de Las Flores. El autor de Dolores obtuvo el tercer premio por su obra “Un Crioyo”, con el siguiente texto:

“UN CRIOYO”

1

Don Justo Segundo Aldao

era un paisano parejo,

vivía en un rancho viejo

por el tiempo asiyonao;

él mismo había levantao

esa vivienda campera,

barro, espadaña y cumbrera

acariciaron sus manos,

muy cerca de “Los Riojanos”

rodeao por la cortadera.

2

Aficionao a la danza

vivió momentos muy gratos,

con huellas, triunfos y gatos

en épocas de bonanza;

vestía a la criolla usanza

chaqueta de paño fino,

un chiripá de merino

como alhaja reluciente,

siempre bien alta la frente

y poncho lista azulino.

3

De alta copa tipo embudo

era su pardo sombrero,

y un “bataraz” serenero

asegurao con un nudo;

tirador de cuero crudo

con rastra de plata pura,

y el facón en la cintura

que con orgullo lucía,

las iniciales tenía

de Aldao en la empuñadura.

4

Botas de potro calzaba

pa’ las distintas faenas,

y un tintín de nazarenas

en su andar lo acompañaba;

a su cintura amarraba

las bolas, por precavido,

hoy el tiempo transcurrido

sin pedir ni dar cuartel,

anda buscando un cincel

pa’ salvarlo del olvido.

5

Solía montar un rosillo

muy guapo y de buena rienda,

lo había comprao a un tal Renda

en el Monte del Tordillo;

como pegao al lomillo

fue resero y domador,

y acrecentó su valor

en bélicos entreveros,

hasta combatió en Caseros

para el bando vencedor.

6

Supo trabajar la tierra

desde la melga hasta el grano,

y demostró ser baqueano

con su lazo en cualquier yerra;

su recuerdo desentierra

un pedazo de la historia,

y por su acción meritoria

tiene con creces ganadas,

estas estrofas rimadas

pa’ venerar su memoria.

Autor J.C.Pirali