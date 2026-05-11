LUCAS SUGO, CAMPEDRINOS Y TAMBÓ TAMBÓ SERÁN PROTAGONISTAS DE LA FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA EN DOLORES

Con el feriado patrio de mayo, la ciudad de Dolores volverá a ser escenario de una de sus celebraciones más representativas, la Fiesta de la Torta Argentina. Entre el 23 y el 25, la Plaza Castelli concentrará propuestas culturales, shows en vivo y una fuerte presencia de la gastronomía local.

La grilla artística tendrá nombres convocantes. El uruguayo Lucas Sugo, junto a Tambó Tambó y Campedrinos, serán parte de los espectáculos centrales, acompañados por músicos y bailarines de la región.

Uno de los momentos más tradicionales será el despliegue del Pericón Nacional, que reunirá a una gran cantidad de participantes en torno a la plaza, en una postal que cada año convoca a vecinos y visitantes.

El sello distintivo de la fiesta estará, como siempre, en su propuesta gastronómica. Productores locales ofrecerán la clásica Torta Argentina, elaborada con recetas transmitidas de generación en generación, en un espacio especialmente destinado a su degustación y venta.

Como parte del cierre, se realizará la elección del nuevo representante del producto emblemático de la ciudad, reconociendo la calidad y el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición.

Además, el evento contará con feria de emprendedores, puestos de comida y distintas actividades pensadas para toda la familia, consolidando a la celebración como uno de los principales atractivos turísticos de la región.