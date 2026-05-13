DOLORES: VIOLENTO EPISODIO: UN JOVEN FUE AGREDIDO CON UNA TIJERA Y UNA BARRA

Un hecho de violencia se registró este miércoles en calle Rivadavia al 900, donde personal policial intervino tras una agresión que dejó como saldo a un joven con lesiones leves.

Según se informó, los efectivos procedieron a la aprehensión en el lugar de un individuo de 22 años, quien momentos antes había atacado a otro joven, de 25, utilizando de manera alternada una barra y una tijera de podar.

La víctima sufrió lesiones de carácter leve, mientras que el agresor fue reducido y puesto a disposición de la Justicia, en el marco de una causa caratulada como “lesiones y daño”.