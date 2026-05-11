DOLORES VIVIÓ UN GRAN FIN DE SEMANA CON LA LLEGADA DEL MX ARGENTINO

Dolores fue escenario de un fin de semana muy importante para el deporte motor con la realización de la segunda fecha del Campeonato de Motocross MX Argentino, la competencia más importante del país, que por primera vez tuvo una fecha oficial en la ciudad.

“Esto demuestra que Dolores está preparada para recibir eventos de primer nivel. Trabajamos para que nuestra ciudad siga creciendo, generando movimiento económico, turismo y oportunidades a través del deporte”, expresó el Intendente Juan Pablo García.

El circuito del Complejo Motor fue sede de un espectáculo de primer nivel, con la presencia de pilotos profesionales, equipos y visitantes provenientes de distintos puntos de la Argentina y de países como Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia, que eligieron Dolores para ser parte de este gran evento.

La competencia marcó un antes y un después, consolidando a Dolores como una plaza preparada para recibir eventos nacionales e internacionales vinculados al deporte motor.

El desarrollo de la fecha fue posible gracias a la reciente inauguración de la pista de motocross, una obra que forma parte del proyecto integral de fortalecimiento del Complejo Motor, junto con la ampliación del autódromo local y nuevas inversiones en infraestructura deportiva.

Además del impacto deportivo, el evento generó un importante movimiento económico y turístico para la ciudad. Hoteles, alojamientos, restaurantes, estaciones de servicio y comercios trabajaron con una gran cantidad de visitantes durante todo el fin de semana, impulsando la actividad local.