CONTINÚA LA “CÁTEDRA DE IDENTIDAD DOLORENSE”: UN VIAJE POR LA HISTORIA, LA CIENCIA Y LA CULTURA DE NUESTRA CIUDAD

Continúa desarrollándose con gran marco de asistentes, la Cátedra de Identidad Dolorense, un ciclo de 12 clases magistrales diseñado para profundizar en las raíces, el patrimonio y el futuro de nuestra ciudad.

Hoy miércoles, se realizarán la Clase 9 y 10, con nuevas historias para seguir descubriendo nuestra identidad.

Clase 9: “Aristóbulo Del Valle”, a cargo de Juan Ignacio Atauri. Un recorrido por el contexto histórico de la época y las razones de su nacimiento en Dolores. Se abordaran temas como su formación universitaria y actividad política, su participacion en la guerra del Paraguay, su participacion en la Revolución del Parque y su rol como docente en la UBA.

Clase 10: “Juan Vucetich: El pionero mundial en dactiloscopia”, a cargo de Agostina Fortini. Un recorrido por sus origenes, su formacion policial, el nacimiento de la dactiloscopia y su marca en la historia dolorense.