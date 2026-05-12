DOLORES: DETUVIERON AL ÚLTIMO PRÓFUGO Y QUEDÓ DESARTICULADO UN PUNTO DE VENTA DE DROGAS

En las últimas horas, efectivos de la Policía Federal Argentina lograron la detención del tercer implicado en la causa por narcomenudeo iniciada a mediados de abril en la ciudad de Dolores, completando así el operativo que permitió desarticular por completo un punto de venta de estupefacientes.

El caso se remonta al 16 de abril, cuando personal de la fuerza federal realizó allanamientos en un domicilio ubicado sobre calle Lincoln. Durante ese procedimiento fueron detenidos un padre y uno de sus hijos, mientras que un tercer integrante del grupo logró evadir el accionar policial, permaneciendo prófugo desde entonces.

En aquel operativo, y según información que luego fue confirmada, se secuestraron distintas cantidades de droga -entre ellas marihuana y cocaína-, además de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Tras varias semanas de tareas investigativas, finalmente se concretó la aprehensión del último de los involucrados. Con esta detención, las autoridades consideran totalmente desarticulada la estructura que operaba en ese domicilio, que se dedicaría a la comercialización de drogas.