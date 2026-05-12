DOLORES: RECUPERAN UNA MOTO SUSTRAÍDA Y APREHENDEN A UN JOVEN DE 20 AÑOS

Una motocicleta que había sido denunciada como sustraída fue recuperada en las últimas horas en Dolores, en el marco de un procedimiento que culminó con la aprehensión de un joven de 20 años.

La denuncia había sido realizada por la propietaria del rodado, quien indicó que la moto, una Gilera, se encontraba en poder de su hija, en un domicilio de calle Chascomús; Según relató, el faltante fue advertido el lunes 27 de abril al mediodía, sin que se registraran otros elementos sustraídos.

A partir de tareas investigativas, se logró establecer la identidad del presunto autor. El operativo derivó en la interceptación del joven, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, abandonando el motovehículo.

La motocicleta fue recuperada, mientras que durante la aprehensión también se incautó marihuana entre las pertenencias del implicado.