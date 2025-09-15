DOLORES:  HABRÁ UN CORTE TOTAL DEL SUMINISTRO DE AGUA

ABSA informa que el próximo miércoles 17, se realizará la instalación del caudalímetro de salida a la red de distribución desde el tanque elevado de la localidad, en Dolores.

Los trabajos requieren la interrupción total del suministro a toda la localidad, a partir de las 7:00 y hasta las 15:00 aproximadamente. No obstante, se dispondrá de camión cisterna para asistir instituciones.