DOLORES: DOS DETENIDOS TRAS UNA VIOLENTA AGRESIÓN

Un vecino de calle Yugan denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de un hombre y una mujer que ingresaron a su domicilio.

Según indicó, recibió golpes de puño y luego atacado con un hierro, lo que le provocó heridas en la cabeza. Durante el hecho, una joven que se encontraba en la vivienda logró escapar. Sin embargo, los agresores persiguieron a la víctima hasta una casa ubicada en calle Gorriti, donde tras forzar la puerta, lo agredieron nuevamente. En esta oportunidad le ocasionaron cortes en el rostro con un trozo de vidrio y le sustrajeron su teléfono celular.

Personal policial logró la aprehensión de ambos sospechosos en la intersección de Gorriti y Cerrito, secuestrando el celular en poder del individuo.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se procedió además al secuestro de prendas de vestir que presentaban manchas hemáticas, quedando todo a disposición de la Justicia.