DOLORES CELEBRÓ LAS FIESTAS PATRONALES CON UN HOMENAJE A MAMÁ ANTULA

Dolores celebró las Fiestas Patronales y realizó un Homenaje a Mamá Antula, devota de Nuestra Señora de los Dolores.

“En el día de Nuestra Patrona, la Virgen de los Dolores, inauguramos y bendecimos el homenaje a la primera santa argentina, canonizada por el Papa Francisco y devota de la Virgen de los Dolores. Un hermoso momento junto a nuestra comunidad y sus fieles. Somos el Primer Pueblo Patrio, un pueblo con fe, historia y cultura.”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Tras la concentración en la ermita de la Virgen de los Dolores, en el Parque Libres del Sur, se realizó la bendición e inauguración del monumento “Mamá Antula”.

Luego realizó su presentación la Orquesta Cámara Dolores y finalmente se llevó a cabo la tradicional procesión hacia la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

Hay que agregar que el monumento a Mamá Antula fue realizado por la artista dolorense Inés Cademartori y la Virgen de los Dolores tendrá un nuevo manto realizado por el reconocido diseñador Adrián Brown.