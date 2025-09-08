¡CINCO DOLORENSES QUE DEJARON SU MARCA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE RECIBEN UN MERECIDO HOMENAJE!

El pasado martes 2 de septiembre, en un acto por el 71° aniversario de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (S.P.B.), la institución rindió homenaje a cinco distinguidos inspectores generales. Con su trayectoria, estos oficiales oriundos de Dolores alcanzaron la máxima jerarquía y llevaron el nombre de su ciudad a un lugar de honor.

Se trata de Néstor Pablo Gascue, Cristian Leonardo Rodríguez, Esteban José Fragán, Emilio Sebastián Lupo y Carlos Daniel Mendiondo, todos nacidos y criados en Dolores.

Miembros de la Promoción N° 40, que egresó en 1996, no solo llegaron a la cima del S.P.B., sino que también dejaron una huella en cada unidad por la que pasaron. Desde la Unidad 6 de Dolores hasta ocupar los cargos más influyentes en toda la provincia, su impacto fue notable y su profesionalismo, intachable.

Su trayectoria es la prueba viviente de que la dedicación, la pasión y el talento de nuestra gente pueden transformar una institución. Son un ejemplo que merece ser compartido, aplaudido y reconocido por todos.

La directora de la Escuela de Cadetes, María José Anaya brindó un discurso durante la ceremonia y remarcó que la Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social otorga conocimientos formales, enmarcados en los Derechos Humanos, la perspectiva de género, la diversidad y el trabajo en equipo, pero también, valores éticos y morales que se transmiten en la vida cotidiana del internado, en la disciplina, en la práctica del liderazgo y en la construcción de la identidad profesional penitenciaria.