CIERRE DE CAMPAÑA DE “SOMOS BUENOS AIRES” EN CASTELLI

El miércoles 3 de Septiembre, a las 20, en el Comité de la UCR de Castelli, se realizó el cierre de campaña de la Lista 2204 “SOMOS BUENOS AIRES”.

Se inició el Acto entonando el Himno Nacional, Se mencionaron y detallaron las actividades de los candidatos a Consejeros Escolares y Concejales. Hicieron uso de la palabra la candidata a Primera Consejera Escolar Miriam Fernández, y los Candidatos a Concejales Claudia Mario, Luis “Pajarito” Domínguez, Ludmila Páez y el Vasco Juan Martín Aristizabal, postulado en primer lugar.

Cerró el Acto el candidato a Primer Senador y actual Intendente de Rauch, Contador Maxi Suescun.

Estuvieron presentes el Diputado Provincial (mc) Dr. Julio César Alfonsin (Lezama), los ex Intendentes Edgardo Larraza, de Castelli; Pablo Zubiaurre, de Ayacucho y Juan Carlos Valente, de Dolores y la Candidata a Senadora Prof. Milva Passerini, de Chascomus. Hizo llegar su adhesión el Candidato a Senador Dr. Carlitos Valente, quien priorizo el cierre de Campaña de Dolores, donde concurrió junto al Arq. Jorge Martinez.

En la foto de izquierda a derecha están el Cdor Maxi Suescun; el Presidente del Comité de la UCR de Castelli Sr. Andres Martinez; el Dr. Julio Alfonsin y el Dr. Juan Carlos Valente