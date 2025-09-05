ALLANAMINETO POR PRESUNTA VENTA DE DROGAS EN DOLORES

La Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES llevó a cabo allanamiento en Pistarini entre Juncal y Hernández de nuestra localidad por presunta Venta de Drogas, donde se procedió al secuestro de elementos de interés.



La investigación tuvo su origen a raíz de Oficio de la UFIyJ nro 3 Dolores a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, Ayudantía Fiscal de estupefacientes Dolores, disponiendo se realicen tareas investigativas respecto a una femenina de la localidad que estaría comercializando con drogas.



Luego de que el personal antidrogas llevo a cabo tareas inherentes, tales como observaciones, seguimientos, filmaciones, tomas de secuencias fotográficas y demás diligencias se colectaron los elementos probatorios necesarios para que el Sr. Agente Fiscal solicite al Juzgado de Garantías interviniente la respectiva Orden de Allanamiento para el Domicilio.



El operativo fue diagramado y cumplimentado en forma conjunta por personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES con personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de DOLORES y personal de la Comisaria Dolores para lograr el acabado cumplimiento de la diligencia judicial en forma eficiente y preservar la integridad física de todas las personas involucradas durante el allanamiento, logrando el secuestro de elementos de interés para la causa.