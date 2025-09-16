Ajedrez Dolorense: Buenas actuaciones en la 3a. fecha del Prix en General Madariaga

Los representantes de nuestra localidad tuvieron buenas actuaciones en la tercera fecha del Prix CADA-Dolores, realizado durante el domingo ppdo. en General Madariaga. Se realizaron, como de costumbre, tres eventos diferenciados por la categoría o edad de los participantes, destacándose la victoria de Joaquín Alam en uno de los certámenes y, como es lógico, también en su categoría (sub14); asimismo, Marcos Echaniz Arnus fue el líder en la sub16, mientras que Leonardo Torena fue 2º en sub10.

Las justas marcaron un relativo fracaso de aquellos que habían clasificado días atrás para jugar las finales de los Juegos Bonaerenses, ya que no triunfaron en sus categorías Luis Jorge (3º en Senior), ni Agustín Batistelli (3º en sub14) ni Joaquín Lourenzo (4º en sub18), mientras que los restantes clasificados no estuvieron presentes.

En el IRT jugaron Gustavo Navarro (7º con 4½ sobre 7 posibles), Julián Torena (16º, 4/7) y Celeste Velázquez, única dama en esta competencia (24º, 2/7).

