Se jugó el 3er. torneo de damas de la Liga Dolorense de Tenis, con la participación de 47 jugadoras, teniendo como organizador al Club Ever Ready, con la colaboración de los clubes Sarmiento, el Polideportivo y Naytuel, en las categorías dobles de Intermedia, dobles 2da.-3era. y singles de 1era., 4ta. Participaron jugadoras de Castelli y Pila. La entrega de premios se realizo en el salón de las canchas del Club Ever Ready donde se premio a las campeonas y finalistas y se compartieron sándwich y bebidas. Agradecemos a Bar Unión DM por su colaboración para el sorteo de una torta entre las jugadoras participantes.

RESULTADOS

SINGLES 1era. : Agustina Díaz venció a Celeste Dángelo por 6-2 y 6-2.

Semifinalistas: Natalia Ale y Ana Roncoroni. Dobles Intermedia: Claudia Ciancio- Águeda Carricaburu superaron a Soledad Solís-Alejandra Laz por 6-2 y 6-2.

Semifinalistas: Maru Carugatti-Antonia Bonavita y Gisela Arévalo-María Arriola.

Dobles 2da.-3ra.: Verónica Aranciaga-María Lacunza vencieron a Andrea Luna-Nancy Barragán por 1-6,7-6 y 6-2

Semifinalistas: Nancy Martino -Analía Etchart y Evangelina Rosas-Majo Pivano.

4ta.: Irina Ortiz derrotó a Miranda Molina por 6-2,6-y 6-0. Semifinalistas: Mariela Alam y Natalia Cornaglia.