20 años de Coros y Orquestas Bonaerenses – 20 años de la Orquesta Escuela de Dolores 

Desde 2005, miles de niños y jóvenes encuentran en la música un espacio para aprender, crear y transformar sus vidas gracias a este Programa. Lo que comenzó con unas pocas orquestas-escuela, hoy es una gran red de coros y orquestas que crece y suena cada vez más fuerte en cada rincón de la provincia.

La Orquesta Escuela Ciudad de Dolores fue una de esas pioneras. Inaugurada el 19 de septiembre de 2005, tuvo como primer alumno inscripto a Leonel Gabotto, quien hoy es Coordinador del Coro y Orquesta de Dolores.

Gracias a cada estudiante y familia que nos elige, y fundamentalmente a las/os docentes, coordinadoras/es, técnicas/os de cátedra y luthería, trabajadoras/es administrativos y de nivel central que sostienen día a día este Programa. Nuestra historia —al igual que nuestro sonido— es en comunidad.

Coros y Orquestas Bonaerenses es una política pública enmarcada en la Subdirección de Inclusión y Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas, dentro de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Por muchos años más haciendo música juntos… ¡esto recién comienza: el show debe continuar!